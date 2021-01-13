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İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selin en çok zarar verdiği Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yusuf Şahbaz   | 13.01.2021
İzmir'de selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

İzmir

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan araçlar çekicilerle kaldırılıyor. Selde kalan dükkanlar, arabalar ve evlerde hasar tespiti devam ediyor. 

Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde sele aracında yakalanan ve bu anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Murat Topçu (48), ilk kez böylesi bir olaya tanık olduğunu dile getirdi.

Daha olumsuz bir durumla karşılaşmadığı için şükrettiğini ifade eden Topçu, "Aracım yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yumrukla ve tekmeyle aracımın kapısını açamadım. Sonra arka camı kırıp araçtan çıktım. Başka bir aracın üzerinde 45 dakika mahsur kaldım. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Komşularımın yardımıyla aracın üzerinden kurtulmayı başardım. Verilmiş sadakamız varmış. Canımıza gelmesin. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Topçu’nun araç içinde kalış anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde Topçu’nun aracından çıkma çabası yer alıyor.

Otomobili zarar gören ilçe sakinlerinden Taner Karadeniz, "Aracımın bulunduğu sokakta 7 araba birbirine girdi. Son 5-6 senedir oluyor bu olay yaşanıyor. Altyapı çalışması lazım." ifadelerini kulandı.

Ufuk Turhan ise sel sularının aracın içine girdiğini belirterek, "Çekici bekliyoruz. Aracımızı servise götüreceğiz. İşimize bile gidemedik.” değerlendirmesinde bulundu

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkilemişti. Meteoroloji "kuvvetli yağış"ın etkili olduğunu ve yer yer metrekareye 77,9 kilogram yağış düştüğünü bildirmişti.

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