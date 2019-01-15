'Türkiye'nin çatısı'nda görsel şölen

Sahip olduğu yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı, Türkiye, Nahçıvan ve İran'dan görülüyor.

IĞDIR

Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı'nın sunduğu görsel şölen, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Nahçıvan'dan da izlenebiliyor.

Yüksekliği nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran'dan da görülüyor.

Yurdun Ermenistan, Nahçıvan ve İran'a sınır noktasında bulunan ve kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı, görüldüğü her noktadan görsel şölen sunuyor.

AA muhabirinin Türkiye'nin Iğdır, Nahçıvan'ın Sederek ve İran'ın Bazergan kentlerinden görüntülediği dağ, doyumsuz manzaralar sundu.

Muhabir: Hüseyin Yıldız