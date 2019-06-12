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Türkiye

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına kınama

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Muhammet İkbal Arslan   | 12.06.2019
Türkiye'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Abha Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "12 Haziran 2019'da Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması amacıyla BM öncülüğünde sürdürülen çabalara zarar verebilecek her türlü şiddet ve provokasyondan kaçınılması lazımdır." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısı

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na bugün saat 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlenmiş ve farklı uyruklardan 26 kişi yaralanmıştı.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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