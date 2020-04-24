Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

TİKA, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Countinadores Derneği ve Maputo Belediyesi iş birliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve malzemeleri vermeye başladı.

Talha Yavuz   | 24.04.2020
Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Mozambik'te Countinadores Derneği ve Maputo Belediyesi iş birliğinde 7 yetimhane ve yaşlı bakımevine hijyen eğitimi ve malzemeleri vermeye başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hijyen Bilincinin Arttırılması" projesi kapsamında 7 yetimhane ve yaşlı bakımevi ziyaret edilip salgına karşı korunma yollarıyla ilgili eğitim verilmesi ve hijyen malzemesi temin edilmesi planlanıyor.

İlk çalışma, 1 Mayıs Yetimhanesi'nde Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, TİKA, Maputo Belediyesi ve Countinadores Derneği yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Countinadores Derneği Başkanı Danilo Teixeira, TİKA ve Türkiye ile çalışmaktan mutlu olduğunu, bu sayede en yüksek risk grubunda olan kişilere ulaşabileceklerini belirtti.

Kızıltan ise 23 Nisan her zamanki gibi kutlanamasa da çocuklarla bu faaliyette bulunmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çocuklara ellerini nasıl yıkamaları ve hastalıktan nasıl korunmaları gerektiğinin anlatılmasının ardından hijyen malzemeleri yetimhaneye teslim edildi.

Proje kapsamında 6 yetimhane ve yaşlı bakımevi daha ziyaret edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bine yaklaştı
Hijyen ürünleri firması Trump'ın dezenfektan önerisi üzerine kullanıcıları uyardı
Almanya'da hafif solunum rahatsızlığı olanlara Kovid-19 testi yapılması isteniyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Benzer haberler

Türkiye'den Cibuti'ye gıda yardımı

Türkiye'den Cibuti'ye gıda yardımı

Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Arnavutluk'ta yardım dağıtıyor

TİKA'dan Afganistan'a maske yardımı

TİKA'dan Afganistan'a maske yardımı

Gece bekçileri '23 Nisan' anısına hazırladıkları 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Gece bekçileri '23 Nisan' anısına hazırladıkları 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Pakistan'da Kovid-19 salgınından etkilenen 600 aileye gıda yardımı