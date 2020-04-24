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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 24.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

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