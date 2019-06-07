Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.82
BIST 100
93,809.09
Altın
1,340.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Orok köyünde 5 Haziran'da topluluklar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i Bakanlığa çağırarak nota verdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.06.2019
Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Ankara

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayın ardından Orok köyüne giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, Bakanlık da Büyükelçi Ömüraliyev'e karşı nota verdi.

Ahıskalı Türklerinin de yaşadığı Orok'ta 5 Haziran'da gençler arasında yaşanan münakaşanın büyümesi ve köydeki Türk vatandaşları ile bir büyükelçilik personelinin mahsur kalması üzerine, Büyükelçi Fırat, Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde durumla ilgilenmek için köye gitmişti. Olayın basına yansıması üzerine, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Fıratı'ı çağırarak "Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı" iddiasıyla nota vermişti.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Ömüraliyev'e, Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından mütekabil bir nota verilirken, Büyükelçi Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği, Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Futbolda haftanın programı

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

Özel harekat polisinden metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polisinden metroda nefes kesen tatbikat
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil Türkiye için düşünmesidir

TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye ittifakı herkesin aynı düşünmesi değil Türkiye için düşünmesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sandığın hakkını vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sandığın hakkını vereceğiz