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Türkiye'den Fas'a 'Filistin' mesajı

Çavuşoğlu, İsrail'le diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varan Fas'lı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesinde, ülkelerin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 10.12.2020
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' mesajı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita'yla telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı ile de görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay ise paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

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