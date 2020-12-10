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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Hazar'a açılacak

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk tren, Bakü'nün Alat Limanı'ndan Hazar Denizi'ne açılacak.

Ruslan Rehimov   | 10.12.2020
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Hazar'a açılacak

Bakü

İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ulaştı. 

Trendeki 42 konteyner, Kazakistan'ın Aktau Limanı'na hareket etmek üzere yük gemisine yüklendi.

Beyaz eşya ürünleri yüklü trenin yolculuğu, Kazakistan'ın ardından Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.

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