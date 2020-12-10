Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Hazar'a açılacak
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk tren, Bakü'nün Alat Limanı'ndan Hazar Denizi'ne açılacak.
Bakü
İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ulaştı.
Trendeki 42 konteyner, Kazakistan'ın Aktau Limanı'na hareket etmek üzere yük gemisine yüklendi.
Beyaz eşya ürünleri yüklü trenin yolculuğu, Kazakistan'ın ardından Çin'in Xi'an şehrinde son bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.