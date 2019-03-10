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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Türkiye

Türkiye'den Etiyopya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki uçak kazası hakkında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Tevfik Durul   | 10.03.2019
Türkiye'den Etiyopya'ya taziye mesajı

Ankara

Türkiye, uçak kazası dolayısıyla Etiyopya'ya taziyelerini iletti.

• Etiyopya'da yolcu uçağı düştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz."

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uçuşu sırasında düşmüştü.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

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