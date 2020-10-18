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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ersin Tatar ile görüştü
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Türkiye'den Ersin Tatar'a tebrik

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Şah Yılmaz,Murat Özgür Güvendik   | 18.10.2020
Türkiye'den Ersin Tatar'a tebrik

Ankara

Dışişleri Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar'ın KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan, KKTC seçimlerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, bugün ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, KKTC'nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

"Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sonuçların, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının gücünün, birlik ve beraberliğinin toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yakın eş güdüm halinde çalışmayı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz."

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