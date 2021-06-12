Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.
(İstanbul/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.
(Ankara/18.30)
3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Önderleri" kitabının tanıtım toplantısına katılacak.
(İstanbul/14.30)
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahlat ve Adilcevaz Belediyelerini ziyaret edecek. Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, Malazgirt'te ziyaretlerde bulunacak.
(Bitlis/11.45-13.00/Muş/15.00/15.30)
6- G7 ülkeleri liderleri, İngiltere'nin ev sahipliğindeki zirvenin ikinci gününde bir araya gelecek.
(Cornwall)
7- Cezayir'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.
(Cezayir)
8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
9- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) A Grubu'ndaki Galler-İsviçre, B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçlarıyla devam edilecek.
(Bakü/16.00/Kopenhag/19.00/Saint Petersburg/22.00)
10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Japonya ile karşılaşacak.
(Rimini/14.00)
11- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporculardan +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.
(Budapeşte)
12- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Çek Barbora Krejcikova ile Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşı karşıya gelecek.
(Paris/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.