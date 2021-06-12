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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

12.06.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.

(İstanbul/15.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.

(Ankara/18.30)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) 

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Önderleri" kitabının tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.30) 

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahlat ve Adilcevaz Belediyelerini ziyaret edecek. Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, Malazgirt'te ziyaretlerde bulunacak.

(Bitlis/11.45-13.00/Muş/15.00/15.30) 

6- G7 ülkeleri liderleri, İngiltere'nin ev sahipliğindeki zirvenin ikinci gününde bir araya gelecek.

(Cornwall) 

7- Cezayir'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

(Cezayir) 

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) A Grubu'ndaki Galler-İsviçre, B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçlarıyla devam edilecek.

(Bakü/16.00/Kopenhag/19.00/Saint Petersburg/22.00) 

10- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Rimini/14.00)

11- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporculardan +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.

(Budapeşte)

12- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Çek Barbora Krejcikova ile Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

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