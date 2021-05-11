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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı, Kurbağalıdere ile Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00/13.00/13.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Belediyesini ziyaret edecek, İyidere Lojistik Merkezinde basın açıklaması yapacak ve Trabzon Of Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Rize/11.30/12.00/Trabzon/13.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

(Riyad) 

6- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs) 

7- Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

(Kahire)

8- Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim tarihini ilan edecek, geçici hükümette yer alacak başbakan ve bakanlar kurulunu açıklayacak.

(Sofya)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/12.00) 

11- Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep-Çaykur Rizespor, Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Galatasaray, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(Konya/17.00/Antalya/Gaziantep/Malatya/Ankara/Denizli/İstanbul/20.30) 

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