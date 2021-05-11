Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı, Kurbağalıdere ile Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nda incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/12.00/13.00/13.45)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Belediyesini ziyaret edecek, İyidere Lojistik Merkezinde basın açıklaması yapacak ve Trabzon Of Belediyesine ziyarette bulunacak.
(Rize/11.30/12.00/Trabzon/13.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.
(Riyad)
6- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kudüs)
7- Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.
(Kahire)
8- Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim tarihini ilan edecek, geçici hükümette yer alacak başbakan ve bakanlar kurulunu açıklayacak.
(Sofya)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/12.00)
11- Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep-Çaykur Rizespor, Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Galatasaray, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları yapılacak.
(Konya/17.00/Antalya/Gaziantep/Malatya/Ankara/Denizli/İstanbul/20.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.