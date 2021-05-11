Euro
10.07
Dolar
8.28
BIST 100
1,460.90
Altın
1,836.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 11.05.2021
MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yükselen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları düşüyor ama aşılardaki 'şok edici küresel eşitsizlik' büyük risk
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak

Benzer haberler

MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

'Hudut kartalları' kaçakçılığa göz açtırmadı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı