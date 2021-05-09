Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- İsrail’in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor.
(Kudüs)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesi Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Menemenspor-Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu, Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-İstanbulspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/18.00/20.30/Balıkesir/Bursa/Ankara/18.00/Adana/İstanbul/20.30)
4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşı karşıya gelecek; üçüncülük maçında SIG Strasbourg (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) mücadelesi yapılacak.
(Nizhny Novgorod/19.00/16.00)
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
(İstanbul/15.15)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22'nci ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 4 maçla sona erecek.
7- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesi erkeklerde müsabakalarla tamamlanacak.
(İzmir/10.00)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı İspanya Grand Prix'si yapılacak.
(Barcelona/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.