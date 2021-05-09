Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 09.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- İsrail’in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

(Kudüs)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesi Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Menemenspor-Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu, Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-İstanbulspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/20.30/Balıkesir/Bursa/Ankara/18.00/Adana/İstanbul/20.30) 

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşı karşıya gelecek; üçüncülük maçında SIG Strasbourg (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) mücadelesi yapılacak.

(Nizhny Novgorod/19.00/16.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/15.15)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22'nci ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 4 maçla sona erecek. 

7- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesi erkeklerde müsabakalarla tamamlanacak.

(İzmir/10.00) 

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı İspanya Grand Prix'si yapılacak.

(Barcelona/16.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayıları 400 binin üzerinde seyrediyor
Kovid-19 çocuklarda göz sağlığını da etkiledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 158 milyon 93 bine ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi