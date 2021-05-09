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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Abdülkerim Güzel   | 09.05.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyi ve güneybatısında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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