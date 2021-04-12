Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/18.00)
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/11.00)
6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.
(Ankara/10.00/12.00)
7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
9- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
10- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
11- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
12- Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.
(Samsun/09.30)
13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
14- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabında takımlar Konya-Konya parkurunda yarışacak.
(Konya/11.15)
15- Süper Lig'in 34. haftası Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)
16- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.