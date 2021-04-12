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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 12.04.2021
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Kentte 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sancaktepe-Çamlıca gişeler arası ile Şile otoyolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisinde gece saatlerinde atık su yüklü tanker bariyerlere çarparak orta refüje girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tankeri kaldırma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

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