Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul edecek.
(TBMM/12.00/Ankara/14.00/15.30/19.30)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'yı kabul edecek.
(TBMM/16.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'u ziyaret edecek, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(Ankara/11.00/14.00)
4- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/10.15)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya ve ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacak.
(Sakarya/13.50/19.20)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerinin Erzurum İl Kongresine katılacak.
- Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenen sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına iştirak edecek.
(Erzurum12.00/15.45/16.15/18.00)
7- TBMM'den
- Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Dijital Türkiye Konferansına katılacak.
(Ankara/09.00)
9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlenecek "Dünya Gümrük Günü" etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (
10- Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
- Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlıkların da Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansının sekizinci toplantısı çevrimiçi gerçekleştirilecek.
(Ankara)
12- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.
(Cenevre)
13- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları çevrim içi devam edecek.
(Davos)
14- İtalya'da 2. Conte Hükümeti'nin istifası sonrasında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini görüşmek üzere parlamentoda temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle istişarelere başlayacak.
(Roma)
15- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler izleniyor.
16- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
17- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Balıkesir heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
18- 2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45)
19- Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.
(İstanbul/15.00)
20- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki son maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Bilbao Basket takımını konuk edecek; H Grubu'ndaki Darüşşafaka Tekfen de son maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende takımıyla karşılaşacak.
(İzmir/20.30/Oostende/22.30)
21- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.
(Bursa/19.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.