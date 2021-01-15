Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programına katılacak.
- Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.
(İstanbul/14.00/15.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi ve Keşan Belediyesi ile Tekirdağ Valiliğini ziyaret edecek.
(Edirne/11.00/12.00/ Tekirdağ/16.00)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/15.00)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin Temel Atma Töreni'ne ve Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışına katılacak.
(Konya/10.30/11.30)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Kadın Kolları Kongresine katılacak.
(Rize/14.00)
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Valiliği, Hassa Belediyesi, Bayezid-i Bistami Türbesi, İskenderun Belediyesi, İskenderun Limak Limanı'nı ziyaret edecek, Hatay Altınözü yol çalışmaları ile Kırıkhan Kızılkaya şantiyesinde incelemelerde bulunacak.
(Hatay/10.00/17.00)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
8- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler izleniyor
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)
11- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.
(İstanbul/14.30)
12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kuzey Makedonya'da yapılan C Grubu mücadelesinde 3. maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.
(Üsküp/20.00)
14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/19.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.