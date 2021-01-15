Euro
8.97
Dolar
7.39
BIST 100
1,546.60
Altın
1,850.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Seval Güler   | 15.01.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programına katılacak.

- Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/14.00/15.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi ve Keşan Belediyesi ile Tekirdağ Valiliğini ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.00/ Tekirdağ/16.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) 

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin Temel Atma Töreni'ne ve Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışına katılacak.

(Konya/10.30/11.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Kadın Kolları Kongresine katılacak.

(Rize/14.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Valiliği, Hassa Belediyesi, Bayezid-i Bistami Türbesi, İskenderun Belediyesi, İskenderun Limak Limanı'nı ziyaret edecek, Hatay Altınözü yol çalışmaları ile Kırıkhan Kızılkaya şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/10.00/17.00) 

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 

8- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler izleniyor

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) 

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/14.30)

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kuzey Makedonya'da yapılan C Grubu mücadelesinde 3. maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP'nin doktor milletvekilleri aşı oldu
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi