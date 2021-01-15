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Eskişehir'de kar yağışıyla cadde ve parklar beyaz örtüyle kaplandı

Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü Eskişehir'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Deniz Açık   | 15.01.2021
Eskişehir'de kar yağışıyla cadde ve parklar beyaz örtüyle kaplandı

Eskişehir

Kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kar örtüsünden temizlemek için uğraş verdi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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