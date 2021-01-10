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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10.01.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) 

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00) 

3- Kazakistan'da parlamento seçimi yapılacak.

4- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek. 

5-Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Süper Lig'in 18. haftasına Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. 

(Kocaeli/13.30/Rize/Ankara/16.00/Hatay/19.00) 

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom, Anadolu Efes-Galatasaray, Empera Halı Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/İzmir/20.00) 

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