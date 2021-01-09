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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Berk Özkan   | 09.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit annesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulunarak taziyelerini iletti.

Şehit Mehmet Çelik'e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

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