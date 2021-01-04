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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

04.01.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Merkez Millet Bahçesi alanına gidecek, Valiliği ve Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'ni ziyaret edecek.

(Kırklareli/16.30/17.00/17.30) 

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. 

(Ankara) 

6- İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararını açıklayacak.

(Londra)

7- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/13.30) 

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Süper Lig'in 16. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

10- TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresi, 17. haftadaki Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek. 

(Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

11- TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta erteleme maçında Siirt İl Özel İdare ile Kırıkkale Büyük Anadolu, Siirt Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Siirt/12.00)

12- 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Fas'la karşılaşacak. 

(Eskişehir/17.00) 

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