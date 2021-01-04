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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Cemil Murat Budak   | 04.01.2021
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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