Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Kayseri/19.00)
3- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay, İstanbulspor-Ankaraspor, Giresunspor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Bandırma/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Samsun/19.00)
4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla ilk devre sona erecek.
(İzmir/13.00/Muğla/17.30/Ankara/20.00)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.
- Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, OGM Ormanspor-Galatasaray, BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak.
(Samsun/13.00/İstanbul/14.00/Ankara/14.00/14.30/Kayseri/15.30/Elazığ /16.00/Mersin/16.30)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.
7- Hentbol 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Ocak'ta Eskişehir'de ve 9 Ocak'ta deplasmanda Polonya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, Eskişehir Hilton Garden Inn Oteli'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
8- 2021 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.