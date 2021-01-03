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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.01.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

2- Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. 

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Kayseri/19.00) 

3- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay, İstanbulspor-Ankaraspor, Giresunspor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Bandırma/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Samsun/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla ilk devre sona erecek. 

(İzmir/13.00/Muğla/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.

- Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, OGM Ormanspor-Galatasaray, BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak. 

(Samsun/13.00/İstanbul/14.00/Ankara/14.00/14.30/Kayseri/15.30/Elazığ /16.00/Mersin/16.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen tek maç yapılacak. 

7- Hentbol 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Ocak'ta Eskişehir'de ve 9 Ocak'ta deplasmanda Polonya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, Eskişehir Hilton Garden Inn Oteli'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak. 

8- 2021 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayacak.

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