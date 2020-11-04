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ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. Beyaz Saray’ın önünden yayındayız.
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

04.11.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.30)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

3- TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. 

(Ankara/14.30) 

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 130. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara)

6- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları izleniyor.

(Washington/New York)

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

8- FETÖ davaları 

- Yargıtayın 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmasının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasının 8 sanık yönünden görülmesine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.15)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, E, F, G ve H gruplarında yapılacak toplam 8 maçla tamamlanacak. 

- Medipol Başakşehir, H Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55)

12- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Uğur Çiftçi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla yapacakları maça ilişkin Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/15.00) 

13- Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Sivas/18.40)

14- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre yapılan 3. eleme turuna 14 karşılaşmayla devam edilecek. Günün maçlarında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'u, Hes Kablo Kayserispor da 3. Lig'den Yomraspor'u konuk edecek.

(İstanbul/15.30/Kayseri/18.00)

15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta ve Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Adana/İstanbul/17.00)

16- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.

(Almere/22.00)

17- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

18- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu ilk maçında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30)

19- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş ve 9. haftasından ertelenen Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Ankara/Şanlıurfa/13.00)

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