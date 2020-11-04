Suriye sınırında yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı
Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.
Mardin
Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan M.H.O. Demirtepe hudut sınır hattında yakalandı.
Gözaltına alınan M.H.O. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.