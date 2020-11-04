Euro
9.86
Dolar
8.46
BIST 100
1,150.71
Altın
1,898.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. Beyaz Saray’ın önünden yayındayız.
logo
Türkiye

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Halil İbrahim Sincar   | 04.11.2020
Suriye sınırında yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Mardin

Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan M.H.O. Demirtepe hudut sınır hattında yakalandı.

Gözaltına alınan M.H.O. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 47 milyon 854 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ek önlemler açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı: Temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın
Danimarka’da Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı
Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü

Benzer haberler

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 15 şüpheliden 5'i tutuklandı

Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi adliyede

Terör örgütü DEAŞ'a ekimde büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ'a ekimde büyük darbe
'Hastaların son isteklerini yapamamak bizleri üzüyor

'Hastaların son isteklerini yapamamak bizleri üzüyor
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı