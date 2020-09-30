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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Almanya'da düzenlenecek Gayrı Resmi AB Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapacak.

6- TÜİK, ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi ile dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

7- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor. 

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Derviş Ali Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

11- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda perşembe günü İskoçya ekibi Rangers ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Ibrox Stadyumu’nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını statta yapacak.

12- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonunun belirleneceği 8'li final organizasyonu Yunanistan'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, çeyrek finalde Fransa ekibi JDA Dijon ile karşı karşıya gelecek.

13- Bahçeşehir Koleji, Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın JL Bourg en Bresse takımını konuk edecek.

14- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi 3 maçla tamamlanacak.

15- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor-Halkbank ve Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.

16- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe Opet-Çan Gençlik Kalespor maçıyla tamamlanacak.

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