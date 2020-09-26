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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 26.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine ve 300 fabrikanın toplu açılış törenine katılacak. (Gaziantep)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Süper Lig'de sezonun 3. haftasına Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa, Göztepe-Gaziantep FK ve Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/İzmir/Trabzon/)

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