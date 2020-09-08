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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

08.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi videokonferans yöntemiyle basına kapalı toplanacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katılacak. 

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 dönemine ilişkin girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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