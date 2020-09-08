Euro
8.82
Dolar
7.47
BIST 100
1,102.66
Altın
1,931.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Recep Bilek   | 08.09.2020
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 kişi öldü
Kovid-19 sonrası ABD'den Kanada'ya geçmeye çalışan 18 binden fazla kişi geri çevrildi
Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic Kovid-19'u yendi
Türk Kızılay ve Katar Kızılayının Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine desteği sürüyor

Benzer haberler

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu

Emekliliklerinde edindikleri hobi gelir kapıları oldu

'İstanbul ve Ankara'nın vitamin deposu'nda sofralık üzüm hasadına başlandı

'İstanbul ve Ankara'nın vitamin deposu'nda sofralık üzüm hasadına başlandı
Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Türk firmalarına yatırım daveti

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Türk firmalarına yatırım daveti
Samsun'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanındaki çim sahaya indi

Samsun'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanındaki çim sahaya indi