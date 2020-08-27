Euro
8.69
Dolar
7.35
BIST 100
1,106.98
Altın
1,941.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.08.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek. 

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programına katılacak.

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar ve Pendik'te esnaf ziyaretinde bulunacak.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'ı ziyaret edecek.

7 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bakanlıkta bir araya gelecek.

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'ne katılacak, Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yapacak, üzüm alım fiyatlarını açıklayacak.

9- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

10- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini paylaşacak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulunacak.

12- Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını oylayacak.

13- Avrupa Birliği dışişleri bakanları gayriresmi toplantısı başlayacak.

14- Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek.

15- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

16- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

17- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

18- Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlenecek.

19- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

20- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

21- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

21- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

22- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1. eleme turu maçları tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 344 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1085, Hindistan'da 1023, Meksika'da 626 kişi öldü
Japonya'nın Kovid-19'a karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısı 159'a çıktı
ABD'de 15 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 antijen testi üretilecek
Japonya'da düşük konsantrasyonlu ozon tedavisi Kovid-19'u etkisizleştiriyor iddiası

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi