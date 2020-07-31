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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

31.07.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da şehit yakınlarını, Kadınhanı ve Akşehir belediyelerini, Dudu Kadın Çarşısı ve Kent Meydanı'nı ziyaret edecek.

3 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

4 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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