Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Kurban Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da şehit yakınlarını, Kadınhanı ve Akşehir belediyelerini, Dudu Kadın Çarşısı ve Kent Meydanı'nı ziyaret edecek.
3 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
4 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.