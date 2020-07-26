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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.07.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

2- CHP'nin Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

5- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa ile şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir arasında oynanacak 34. hafta karşılaşmasıyla tamamlanacak.

6- MotoGP'de sezonun ikinci yarışı İspanya'da Jerez Pisti'nde yapılacak.

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