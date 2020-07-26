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Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

Atakan Çıtlak   | 26.07.2020
Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu Fotoğraf: Gültekin Yetgin /AA

Giresun

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

"Hiçbir sorun yaşamamış"

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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