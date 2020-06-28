Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
3- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
5- Süper Lig'de 29. haftaya Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
6- TFF 1. Lig'de 30. hafta Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.