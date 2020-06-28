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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

28.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışını yapacak.

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

3- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

5- Süper Lig'de 29. haftaya Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

6- TFF 1. Lig'de 30. hafta Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Fatih Karagümrük-İstanbulspor, Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. 

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