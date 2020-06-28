Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile son oturumu Yabancı Dil Testi dolayısıyla 18.30'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.06.2020
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile dün yapılan ve bugün yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını bildirmişti.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 634 bini geçti
Çin'de 17, Güney Kore'de 40 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 86 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişi öldü
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 500 bini geçti

Benzer haberler

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

YKS soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı

Kazada yaralanan babadan sınava girecek oğluna moral

Kazada yaralanan babadan sınava girecek oğluna moral
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı
Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti