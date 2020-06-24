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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

24.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. 

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. 

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili basın toplantısı yapacak.

6- TBMM Genel Kurulunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İçişleri Komisyonunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşülecek. 

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-Ticaret verilerinin açıklanacağı ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformunun tanıtılacağı "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı sektörel güven endeksleri ile 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

10- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

11- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

14- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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