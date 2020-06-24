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İzmir'de Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına gönderilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Şafak Yel   | 24.06.2020
İzmir'de Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Aslan Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bırakılan 2 can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sallardaki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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