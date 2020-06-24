İzmir'de Yunan güvenlik güçlerince Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına gönderilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir
Aslan Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bırakılan 2 can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sallardaki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.