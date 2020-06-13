Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda, Güneysu Eğitim Külliyesi Projesi ve yerinde, Millet Bahçesi alanında, Kentsel Dönüşüm ve Cephe Sağlıklaştırması projeleri yerinde incelemelerde bulunacak, valiliği ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
4- Süper Lig'de 27. haftaya Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
5- İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli ile Inter karşı karşıya gelecek.
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