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Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Orhan Yoldaş   | 13.06.2020
Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya

Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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