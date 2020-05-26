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Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenecek "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuşacak.

2- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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