Beyazıt'taki tramvay durağında bir kişi ölü bulundu
İstanbul'da ,Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında bir kişi ölü bulundu.
İstanbul
İstanbul'da ,Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında bir kişi ölü bulundu.
Duraktaki güvenlik görevlileri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üstünden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.