Euro
7.56
Dolar
6.98
BIST 100
100,086.30
Altın
1,717.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. 

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen profesör doktor yeniden göreve başladı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 995 bini geride bıraktı
Çin’de 3, Güney Kore'de 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü
İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra görevine döndü
Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi