Euro
7.54
Dolar
6.95
BIST 100
99,127.26
Altın
1,721.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.04.2020
TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK)  Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek. 

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra görevine döndü
Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti
Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişi öldü

Benzer haberler

TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de

TÜBİTAK ve British Council'dan ortak çağrı

Genel havacılık faaliyeti esasları düzenlendi

Genel havacılık faaliyeti esasları düzenlendi
63 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

63 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı
BES'te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi

BES'te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi