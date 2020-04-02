Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katılacak.
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
4- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans aracılığıyla yapılacak.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.