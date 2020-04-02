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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

02.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katılacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

4- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans aracılığıyla yapılacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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