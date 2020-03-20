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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu oluyor İdlib'de şehit olan Piyade Onbaşı Ramazan Nayir için memleketi Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 20.03.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri" ile "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri"ni, şubat ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak. 

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattındaki bekleyişi takip ediliyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Süper Lig'de Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararıyla liglerin ertelenmesi sonrası yapacağı toplantıyla mevcut durumu görüşecek.


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