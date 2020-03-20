Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri" ile "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri"ni, şubat ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattındaki bekleyişi takip ediliyor.
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
6- Süper Lig'de Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararıyla liglerin ertelenmesi sonrası yapacağı toplantıyla mevcut durumu görüşecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.