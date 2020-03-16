Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
3- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.
4- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
8- Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.