Euro
7.12
Dolar
6.36
BIST 100
91,198.58
Altın
1,532.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

16.03.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak. 

3- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.

4- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlardan 'yeni tip koronavirüsle ilgili resmi olmayan bilgilere kulak tıkayın' önerisi
Suudi Arabistan'da kamu çalışanları Kovid-19 nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek
ABD sağlık sistemi Kovid-19 salgınında sınıfta kaldı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

'Ciddi tedbirler alınabilirse virüsün ülkemize vereceği zarar mahdut kalır'

'Ciddi tedbirler alınabilirse virüsün ülkemize vereceği zarar mahdut kalır'
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi