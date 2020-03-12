Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katılacak.
2- CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçe başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek, Saray, Çorlu ve Ergene'de şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.
4- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
5- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Genel Merkez binasının açılışına katılacak.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
8- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- Koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili bakanlar ve kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlenecek.
12 - İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" gerçekleştirilecek.
13- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
14- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
15- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili Bakanlık Merkez Bina'da 24 vakıf üniversitesiyle imzalanacak protokol törenine katılacak.
17- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.
- Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında lider Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
19- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı ağırlayacak.
20- TFF 1. Lig'de 27. hafta Osmanlıspor-Eskişehirspor karşılaşmasıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.