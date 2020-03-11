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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

Zuhal Demirci   | 11.03.2020
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

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